Microsoft bringt Surface Laptop Go 2

(Quelle: Microsoft)

2. Juni 2022 - Microsoft hat die zweite Auflage des Surface Laptop Go veröffentlicht. Das Notebook – Microsofts Einsteigergerät – wird hierzulande ab dem 7. Juni erhältlich sein, Preise starten bei 649 Franken.

Microsoft hat das Surface Laptop Go 2 angekündigt. Wie bereits die Erstauflage kommt auch das neue Gerät mit einem 12,4-Zoll-Pixelsense-Touchscreen, der mit 1536 x 1024 Pixeln im Format 3:2 auflöst. Im Innern verbaut Microsoft ausschliesslich den Core-i5-1135G7-Prozessor aus Intels 11. Core-Generation, zudem gibt es in den Consumer-Geräten 4 oder 8 GB und in den Commercial-Geräten 4, 8 oder 16 GB RAM zur Auswahl. An Storage-Optionen finden sich SSDs mit 128 oder 256 GB. Bezüglich Ports hat man dem Surface Laptop Go 2 einen USB-C-, einen UBS-A- und einen Surface-Connect-Anschluss verpasst, zudem gibt es einen Audio-Anschluss. Ausserdem geboten werden WiFi 6, eine 720p-Frontkamera, Dual-Studiomikrofone und Omnisonic-Lautsprecher sowie ein Akku, der bis zu 13,5 Stunden halten soll. Als Gewicht werden 1,13 Kilo genannt. Bezüglich Betriebssystem gibt es für Consumer Windows 11 Home, Geschäftskunden haben die Wahl zwischen Windows 10 Pro und Windows 11 Pro.