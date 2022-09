Surface Laptop SE kommt in die Schweiz

(Quelle: Microsoft)

16. September 2022 - Ab dem 8. Dezember ist Microsofts Surface Laptop SE auch in der Schweiz erhältlich. Der Mobilrechner ist auf die Bedürfnisse von Schulen ausgerichtet und ist ab 269 Franken erhältlich.

Vergangenen November hat Microsoft den Surface Laptop SE vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete), einen preisgünstigen Mobilrechner, der auf die Bedürfnisse von Schülern ausgerichtet ist. Nachdem der Chromebook-Konkurrent anfangs Jahr in den USA, Kanada und im UK auf den Markt gekommen ist, wird der Surface Laptop SE ab dem 8. Dezember auch in den Schweizer Handel kommen. Das ab 269 Franken erhältliche Mobilgerät arbeitet mit einer speziellen Windows-Version mit der Kennung Windows 11 SE, die Schülern eine ablenkungsfreie Umgebung bieten soll.Der Surface Laptop SE ist mit Celeron-Prozessoren vom Typ N4020 oder N4120 erhältlich. Der Arbeitsspeicher ist wahlweise mit 4 oder 8 GB ausgestattet, während beim Speicherplatz zwischen 64 und 128 GB gewählt werden kann, der sich nicht via Micro-SD-Karten erweitern lässt. Das Display verfügt über eine Diagonale von 11,6 Zoll und vermag 1366 x 768 Pixel darzustellen. Zur weiteren Ausstattung des 1,1 Kilogramms schweren Rechners zählen eine 720p-HD-Kamera und ein Akku, der eine Betriebszeit von 16 Stunden ermöglichen soll. Was die Connectivity anbelangt, werden WLAN 802.11ac sowie Bluetooth 5.0 unterstützt, dazu gibt's einen USB-A- und einen USB-C-Port. (rd)