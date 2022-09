Apple Watch erscheint in Ultra-Version, Airpods Pro in 2. Generation

(Quelle: Apple)

8. September 2022 - Apple hat die achte Generation der Apple Watch angekündigt, genauso wie eine Neuauflage der Apple Watch SE und das High-end-Modell Apple Watch Ultra. Daneben wurden neue Airpods lanciert.

Apple hat nicht nur das iPhone 14 vorgestellt , sondern auch neue Uhren und Kopfhörer. Die Apple Watch wurde in drei verschiedenen Versionen präsentiert – als Apple Watch SE, als Apple Watch Series 8 und als Apple Watch Ultra – und die Kopfhörer in Form der 2. Generation Airpods Pro.Für Aufsehen sorgt im Uhrenbereich vor allem die Apple Watch Ultra, und das nicht zuletzt aufgrund des gesalzenen Preise von 849 Franken. Dafür bekommt der Käufer eine Smartwatch in einem 49-Millimeter-Gehäuse aus Titan sowie Saphirkristall auf der Vorderseite, welches das laut Apple "bisher grösste und hellste Apple Watch Display" schützt. Dieses leuchtet mit bis zu 2000 Nits. Versprochen wird auch die beste Batterielaufzeit, die es bei einer Apple Watch gibt und die bei normaler Verwendung 36 Stunden betragen soll. Eine Stromspareinstellung soll die Laufzeit auf bis zu 60 Stunden verlängern. Die Uhr kommt auch mit dem neuen Zifferblatt Wayfinder, das speziell für die Ultra-Version entwickelt wurde, sowie mit drei neuen Armbändern – eines davon kann auch über Neoprenanzügen getragen werden. An der Seite hat Apple den sogenannten Action Button angebracht, über den sofortiger Zugang zu einer Vielzahl Funktionen wie Trainings, Kompass Waypoints, Kompass Backtrack und mehr geboten wird. Teil der Uhr ist ausserdem ein besonders genaues GPS-System, daneben kann die Apple Watch Ultra mit Temperaturen von minus 20 bis plus 50 Grad Celsius umgehen. Nicht zuletzt besitzt sie Zertifizierung nach MIL-STD-810H-Kriterien, wurde dabei also auch getestet auf niedrigen Luftdruck, Temperaturschock, Flüssigkeitskontamination, Regen, Feuchtigkeit, Untertauchen, Sand und Staub, Einfrieren/Auftauen, Eis/Eisregen, Schock, Vibration und mehr. Und fürs Tauchen auf bis zu 40 Meter gibt es die neue Oceanic+ App, die Uhr kann dabei als Tauchcomputer agieren. Ausgeliefert werden soll die Apple Watch Ultra ab dem 23. September. Im Schweizer Apple Store wird als Liefertermin aktuell allerdings der 7. bis 14. Oktober angegeben.Etwas dünner gesät sind die Neuerungen bei der Apple Watch Series 8, die optisch dem Vorgängermodell Series 7 entspricht. Ein neuer Temperatursensor, der die Körpertemperatur misst, soll in der Lage sein, den Menstruationszyklus von Frauen zu verfolgen respektive den Eisprung nachträglich schätzen zu können. Dazu wird während des Schlafs alle fünf Sekunden die Temperatur am Handgelenk gemessen. Ein weiteres neues Feature ist die Erkennung von Autounfällen über zwei neue Sensoren. Bei einem schweren Unfall wird automatisch der Notruf gewählt, wenn der Träger der Uhr auf einen 10-sekündigen Countdown nicht reagiert. Der Akku der Apple Watch Series 8 soll bei normaler Nutzung 18 Stunden halten und über den neuen Stromsparmodus bis 36 Stunden. Verkauft wird sie ab dem 16. September, Preise beginnen bei 429 Franken (41-Millimeter-Version) respektive 459 Franken (45 mm).