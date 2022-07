Apple Watch: grösseres Display, besserer Akku

(Quelle: Apple)

25. Juli 2022 - Der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman geht davon aus, dass Apple eine neue Pro-Variante seiner Smartwatch plant. Diese soll mit einem bis zu 7 Prozent grösseren Bildschirm aufwarten als die Modelle der aktuellen Series 7. Zudem soll der Akku mehrere Tage halten und die Uhr dank eines neuen Materials robuster werden.

Im Vorfeld der offiziellen Ankündigung von Apples neuestem Smartwatch-Wurf, die für diesen Herbst erwartet wird, ranken sich erneut Gerüchte um das Wearable. Angeregt werden sie wie so oft vom Mark Gurman, der seinem "Bloomberg"- Bericht zufolge davon ausgeht, dass sich die Kunden auf eine neue Pro-Version mit einem überarbeiteten ruggerized Design freuen dürfen. Dieses Pro-Modell soll unter anderem mit einem deutlich grösseren Bildschirm (rund 7 %) ausgestattet sein. Misst der Bildschirm der aktuellen Ausführung 45 Millimeter (Bild), so soll die neue Apple Watch, die vermutlich unter dem Namen Series 8 lanciert wird, einen Durchmesser von 50 Millimetern aufweisen.Frühere Gerüchte zu einem runden Display oder geraden Kanten sind Gurmans Aussagen zufolge nicht wahrscheinlich. Allerdings werde die Uhr mit einer überarbeiteten Titaniumformel aufwarten. Das Material soll die Uhr besonders robust machen. Die kleineren Ausführungen der Smartwatch sollen den Formfaktor der aktuellen Modelle der Series 7 derweil beibehalten.Daneben soll die Apple Watch 8 Pro durch einen leistungsfähiger Akku überzeugen. Dieser soll im Sparmodus mehrere Tage überbrücken können. Auch sei gemäss Bericht denkbar, dass in der Uhr ein neuer Sensor verbaut wird, der in der Lage ist, die Körpertemperatur zu messen. (af)