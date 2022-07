Nächste Apple Watch womöglich mit 50-Millimeter-Display

(Quelle: Apple)

6. Juli 2022 - Display-Experten mutmassen, dass Apple bei der Vorstellung der Apple Watch Series 8 im kommenden Herbst neben den kleineren Modellen auch eine Variante mit 1,99-Zoll-Bildschirm lancieren wird.

Apples nächste Smartwatch-Serie, erwartet unter der Bezeichnung Apple Watch Series 8 auf den Herbst 2022, kommt möglicherweise neben den Varianten mit 45- und 41-Millimeter-Display in einer dritten Version mit einem 1,99-Zoll-Screen, was ziemlich genau 50 Millimetern entspricht. Dies meldet jedenfalls Ross Young, der laut Selbstdeklaration langjährig in der Display-Industrie aktiv ist, in einer Antwort auf einen Tweet von User iCaveDave. Wie "Heise.de" zudem meldet , hat sich auch Display-Analyst Jeff Pu in einem Paper für Investoren ähnlich geäussert und ergänzt, das 50-mm-Modell werde für Apple von Luxshare produziert.Ein grösseres Display für die Apple Watch könnte einem Modell speziell für Outdoor-Aktivitäten mit erweiterten Sport-Features in einem robusten Gehäuse zugute kommen. Eine andere Vermutung lässt sich auf ein gerüchteweise schon länger herbeigeredetes Redesign mit einem komplett flachen statt an den Rändern abgerundeten Bildschirm zurückführen. Dann wäre die Display-Fläche automatisch etwas grösser, ohne dass das ganze Gehäuse grösser würde. Ob es überhaupt eine 50-mm-Variante geben wird und ob diese schon dieses Jahr kommt, wird man wohl erst bei der offiziellen Ankündigung erfahren. (ubi)