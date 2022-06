Apple patentiert Smartwatch mit Kamera

(Quelle: Apple via USTPO)

1. Juni 2022 - Laut einem soeben zugestandenen US-Patent will Apple möglicherweise eine Kamera in die Apple Watch einbauen. Für die Platzierung der Linse schlägt das Patent zwei Optionen vor.

Apple hat vom US-Marken- und Patentamt (USTPO) ein Patent für eine Smartwatch mit integrierter Kamera erhalten. Die Anmeldung für das nun erteilte Patent 11347189 hatte Apple bereits 2018 eingereicht. Gemäss der Patentschrift sieht Apple zwei mögliche Positionen für das Kameraobjektiv vor: In die Krone integriert oder als Teil der Sensoren auf der Unterseite der Watch. In beiden Fälllen dient der Bildschirm der Uhr als Sucher.Die Kamera in der Krone hätte den Vor- und Nachteil, dass sie sich unauffällig aktivieren und jederzeit nutzen lässt. Das ist einerseits bequem, bringt aber Privacy-Probleme mit sich: Es ist für die Umgebung nicht unmittelbar sichtbar, wenn ein Foto geschossen wird. Wenn Objektiv und Sensor in die Krone eingebaut sind, könnten sie jedoch gleichzeitig zur Messung des Drehwinkels der Krone dienen.Als Teil des Sensoren-Array auf der Unterseite würde die Kamera, wenn die Watch am Handgelenk sitzt, zum Beispiel auch die Pulsmessung übernehmen. Um zu fotografieren, müsste die Uhr dann aber abgenommen werden – das fällt auf und würde heimliche Aufnahmen erschweren. In diesem Modus könnten die LED-Sensoren auf der Unterseite, die sonst fotometrisch verschiedene Körperfunktionen messen, zur Ausleuchtung des Motivs oder als Blitz dienen. Interessant: Eine Kamera auf der Vorderseite für Selfies und Videochats plant der Hersteller offenbar nicht. Welche Option Apple wählt und ob es überhaupt je eine Apple Watch mit Kamera gibt, steht wie bei allen Patenten in den Sternen. (ubi)