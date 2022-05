Bringt Apple seine Mixed-Reality-Brille doch noch dieses Jahr?

23. Mai 2022 - Derzeit kursieren Gerüchte, wonach Apple bei der Entwicklung seines Mixed-Reality-Headsets doch schon weiter fortgeschritten ist als erwartet. So soll die Brille kürzlich dem Verwaltungsrat präsentiert worden sein. Eine offizielle Ankündigung könnte also in gar nicht so weiter Ferne liegen.