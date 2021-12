Apple Watch soll 2022 in drei Modellen erscheinen

(Quelle: Apple)

9. Dezember 2021 - Jetzt hat es auch Ming-Chi Kuo vermeldet: Die nächste Smartwatch-Generation kommt neben der Apple Watch Series 8 mit einer neuen Apple Watch SE sowie einem robusten Modell für Outdoor-Sportler.

Der bekannte und allgemein als zuverlässig geltende Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat in einer Notiz an Investoren verkündet, dass die auf Herbst 2022 erwartete Apple-Watch-Familie in drei Modellen erscheinen soll: Zur Apple Watch Series 8 kommt demnach eine preisgünstigere Apple Watch SE sowie eine Extreme-Sports-Version, die wohl mit einer besonders robusten Bauweise aufwartet. Die Apple Watch Series 8 und die Extreme-Sports-Version werden demnach von Luxshare-ICT hergestellt. Dass es drei Modelle geben wird, hatte bereits "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman angedeutet («Swiss IT Magazine» berichtete ).Über die Apple Watch SE der nächsten Generation ist bisher praktisch nichts bekannt. Die Apple Watch Series 8 könnte dem Vernehmen nach zusätzliche Funktionen zur Gesundheitsüberwachung wie Blutzucker- oder Blutdruckmessung bringen. Neben den Informationen zur Apple Watch enthält die Notiz von Kuo auch Prognosen zu den nächsten zwei iPhone-SE- Modellen, zur kommenden zweiten Generation der Airpods Pro und den ersten zwei Generationen von Apples geplantem Mixed Reality Headset, wie «Macrumors» ausführt . (ubi)