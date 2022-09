Powertoys 0.62 kommt mit drei neuen Utilities

(Quelle: Microsoft)

7. September 2022 - Nach mehreren vor allem von Bugfixes geprägten Runden wartet die neue Powertoys-Version 0.62 mit den drei neuen Toys Screen Ruler, Quick Accent und Text Extractor aus.

Die Windows-Toolsammlung Powertoys ist in Version 0.62 erschienen. Nach diversen Aktualisierungen, die vornehmlich Verbesserungen im Detail und Bugfixes lieferten, verpasst Microft den Powertoys in der neuesten Version gleich drei neue Utility-Funktionen.Mit Screen Ruler lassen sich Abstände auf dem Bildschirm in Pixel einfach messen. Quick Accent dient dazu, Buchstaben mit Akzenten – sogenannten diakritischen Zeichen – unkompliziert einzugeben. Das dritte neue Powertoy heisst Text Extractor und funktioniert wie das Screenshot-Utility Snipping Tool, nur eben für Textinhalte. Diese werden per OCR vom Bildschirm ausgelesen und in der Zwischenablage gespeichert.Zusätzlich bieten die Powertoys 0.62 eine Verbesserung für das Tool Powertoy Run: Es wurde durch ein Plug-in ergänzt, das die Suche in Suchresultaten aus der Vergangenheit erlaubt. Wie immer hat Microsoft mit der neuen Version auch eine ganze Reihe von Bugs ausgemerzt, unter anderem in Always on Top, Color Picker, Fancyzones, File Explorer und Powertoys Run.Powertoys 0.62 steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit . (ubi)