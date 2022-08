Powertoys 0.61.0 verbessert Always on Top, Fancyzones und Powertoys Run

(Quelle: SITM)

3. August 2022 - Die neueste Powertoys-Version 0.61.0 überarbeitet diverse Toys und merzt zahlreiche Bugs aus. Microsoft nennt die Verbesserungen "Quality of Life Improvements".

Microsoft hat die Utility-Sammlung Powertoys in Version 0.61.0 veröffentlicht und damit den Umgang mit den Toys deutlich verbessert – der Hersteller spricht von "Quality of Life Improvements". Bei Always on Top wurde das lästige Flackern am Rand eliminiert, ebenso fälschlich erscheinende schwarze Ränder bei abgerundeten Ecken und ein Bug, der eine hundertprozentige CPU-Auslastung verursachte. Fancyzones präsentiert auf Monitoren in Portrait-Ausrichtung jetzt per Default ein zeilen- statt ein spaltenbasiertes Layout. Ausserdem wurden zwei Fehler ausgemerzt, die zu Darstellungsfehlern führten.Auch bei Powertoys Run hat Microsoft diverse Bugs ausgeräumt, ausserdem wurde die Performance gesteigert, weil die Suchhistorie neu nur noch beim Verlassen des Toys gespeichert wird. Powertoys Run bietet zudem im Programs-Plug-in Support für lokalisierte Programmnamen bei diversen Win32-Programmen. Weitere Korrrekturen und Verbesserungen betreffen die Toys Image Resizer, File Explorer, Keyboard Manager und Mouse Utility sowie Settings und den Installer.Powertoys 0.61.0 ist wie gewohnt in unserer Freeware Library verfügbar. (ubi)