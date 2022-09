IFA: Huawei zeigt Notebook-Flaggschiff und weitere Innovationen

(Quelle: Huawei)

2. September 2022 - Huawei hat anlässlich der IFA neben dem neuen Notebook-Flaggschiff Matebook X Pro auch zwei neue Nova-Smartphones sowie die jüngste Smartwatch Huawei Watch D vorgestellt.

Der chinesische Technologieriese Huawei hat die IFA in Berlin zum Anlass genommen, um die jüngsten Produktneuheiten der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Als Kernstück bezeichnet das Unternehmen das Matebook X Pro, das neue Flaggschiff aus Huaweis Notebook-Familie. Der Mobilrechner ist mit Intels Core-Prozessoren der 12. Generation bestückt und verfügt über ein 14,2-Zoll-Display. Das 1,26 Kilogramm schwere Gerät präsentiert sich im Magnesiumgehäuse und ist mit sechs Lautsprechern ausgestattet, inklusive zwei Tieftonlautsprechern. Das Matebook X Pro wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert und ist hierzulande ab dem 8. September zum preis von 2300 Franken erhältlich.Ebenfalls vorgestellt wurden die beiden neuen Smartphones Nova 10 und Nova 10 Pro. Die Geräte verfügen über ein 6,78-Zoll-120-Hz-OLED-Display, das 2652 x 1200 Pixel (Nova 10 Pro) respektive 1080 x 2400 Pixel (Nova 10) darstellt. Die Smartphones sind weiter mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz ausgestattet, ein Erweiterungsslot fehlt. Für die Rechenpower sorgt hier wie dort ein Snapdragon-778G-Prozessor und auch die Triple-Kamera (50 MB, 8 MP, 2 MP) findet sich bei beiden Modellen. Hingegen ist das Pro-Modell mit einer dualen Selfie-Kamera ausgestattet, während beim Standard-Modell die 8-MP-Porträt-Kamera fehlt und nur die 60-MP-Kamera verbaut wurde. Weiter verfügt das Nova 10 über einen 66-W-Akku, während beim Pro-Modell ein 100-W-Akku zum Einsatz kommt. In der Schweiz soll lediglich das Pro-Modell auf den Markt kommen, wobei noch kein Preis bekanntgegeben wurde.Last but not least wurde auch die Huawei Watch D präsentiert, eine innovative Smartwatch mit Fokus aufs Gesundheitstracking, die über ein 1,64-AMOLED-Display verfügt. Sie enthält mitunter ein innovatives System zur Messung des Blutdrucks und auch eine medizinisch zertifizierte Elektrokardiogramm-Funktion. Auch hier wurde noch kein Preis kommuniziert. (rd)