Huawei Watch Fit 2 - der Alleskönner

(Quelle: Huawei)

29. Juli 2022 - Mit der Watch Fit 2 hat Huawei eine Smartwatch auf den Markt gebracht, die sich als Alleskönner entpuppt und für Anfänger sowie Experpten zugleich geeignet ist.

Im Mai 2022 präsentierte Huawei eine Reihe an neuen Smartwatches – darunter auch die Huawei Watch Fit 2. Der Fitness- und Gesundheitstracker ist in der Schweiz seit Juni erhältlich, wobei die Preise je nach Ausstattung zwischen 120 bis 250 Franken schwanken. Geeignet ist die Uhr damit für Sportbegeisterte, die sich nach einem günstigen, aber dennoch leistungsstarken Fitnessbegleiter umsehen. Über die letzten Wochen hat unsere Redaktion die Huawei Watch Fit 2 in der Active Edition genauer unter die Lupe genommen und auf Stärken sowie Schwächen getestet.Auf den ersten Blick fallen besonders das designbestimmende Gehäuse und das grosszügige Display auf. In ein 46 Millimeter grosses und 10,8 Millimeter dickes Gehäuse ist ein 1,74-Zoll-Display verbaut, was zu einem Screen-to-Body-Ratio von 72,2 Prozent führt. Weiter tragen dünne Ränder dazu bei, dass der Bildschirm beinahe die gesamte Oberfläche einzunehmen scheint. Gerade im Vergleich mit den ansonsten schlichten Armbändern bestimmt das Gehäuse respektive das Display damit das Design.