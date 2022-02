Die Huawei Watch GT Runner im grossen Test

(Quelle: Huawei)

17. Februar 2022 - Huawei's Watch GT Runner ist ein persönlicher Lauftrainer fürs Handgelenk, der nicht nur durch die Menge an aufgezeichneten Daten überzeugen kann.

Mit der Watch GT Runner hat Huawei eine neue Smartwatch am Start, die auf der im November vorgestellten Watch GT 3 basiert, dabei aber voll und ganz auf Sportler und dabei insbesondere auf Läufer ausgerichtet wurde. Huawei preist rund um die Watch GT Runner unter anderem die genaue Positionierung an, die dank Dual-Band-GNSS mit fünf Systemen erreicht wird. Erwähnenswert sind aber auch das geringe Gewicht von weniger als 40 Gramm (ohne Armband) oder der Truseen-5.0-Sensor, der unter anderem eine permanente und deutlich präzisere Herzfrequenzmessung verspricht. Und nicht zuletzt soll der Akku der Smartwatch bis zu 14 Tage halten."Swiss IT Magazine" hatte in den letzten Wochen die Möglichkeit, die neue Huawei-Uhr auf Herz und Nieren zu testen . Überzeugt hat dabei vor allem die Fülle an Daten, die aufgezeichnet werden. Und auch die Akku-Laufzeit weiss zu beeindrucken, auch wenn sie im Test recht deutlich unter den versprochenen 14 Tagen zu liegen kam.Den grossen Test der Huawei Watch GT Runner kann man ab sofort an dieser Stelle nachlesen . Er wird ausserdem in der kommenden März-Ausgabe des Printmagazins von "Swiss IT Magazine" erscheinen. Noch kein Abo? Sichern Sie sich hier kostenlos und unverbindlich ein Gratis-3-Monatsabo . (mw)