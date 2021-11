Huawei stellt Nova 9 und Watch GT 3 vor

(Quelle: Huawei)

12. November 2021 - Huawei hat eine Reihe neuer Consumer-Produkte vorgestellt, die in der Schweiz noch im Dezember erscheinen oder bereits erhältlich sind – darunter das neue Smartphone Nova 9 und die Watch GT 3.

Das Nova 9 kommt mit einem seitlich abgerundeten 6,57-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln und einer dynamischen Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz. Im Innern verbaut Huawei einen Snapdragon 778G 4G sowie 8 GB RAM und 128 GB ROM. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf und wird begleitet von drei weiteren Sensoren mit 8 (Ultraweitwinkel) und zwei Mal 2 MP (Makro- und Tiefen-Kamera). Grosse Sensoren sollen dafür sorgen, dass die Kameras lichtempfindlich sind, zudem soll Künstliche Intelligenz die Qualität der Aufnahmen weiter verbessern. An der Front kommt eine Kamera mit 32 MP zum Einsatz, und als eines der Highlights wird die Möglichkeit angepriesen, Videos gleichzeitig mit der Rück- und der Frontkamera aufzunehmen. Der Akku des gerade einmal 7,7 Millimeter dicken und 175 Gramm schweren Geräts fasst 4300 mAh und kann dank 66 W Supercharge innerhalb von 38 Minuten komplett geladen werden. Verkauft wird das Nova 9, auf dem Huaweis neues, hauseigenes Betriebssystem EMUI 12 (basierend auf Android 11, aber ohne Google-Dienste) läuft, in Blau und Schwarz ab November für 499 Franken.Ebenfalls präsentiert wurde die Watch GT 3, die es in zwei Grössen mit 42 und 46 Millimeter (Dicke 10,2 bzw. 11 mm, Gewicht 35 bzw. 42,6 g) gibt und die mit Akkulaufzeiten von sieben (42 mm) respektive 14 Tagen (46 mm) aufwarten kann. Neu an der Uhr ist unter anderem die drehbare Krone, die zum Navigieren genutzt werden kann. Daneben hat Huawei einen neuen Sensor (TruSeen 5.0+) verbaut, der Gesundheitsdaten wie Herzschlag, Puls, Schlaf, SpO2, Stress und vieles mehr deutlich akkurater und verlässlicher erfassen soll, so der Hersteller. Komplettiert wird das Ganze durch KI-Algorithmen, so dass die Uhr beispielsweise in der Lage ist, aufgrund bereits aufgezeichneter Daten personalisierte Trainingspläne zu erstellen – quasi ein Personal Trainer am Handgelenk, so zumindest das Versprechen. Alles in allem sollen sich über 100 Trainingsmodi für alle erdenklichen Sportarten finden. Ebenfalls verbessert wurde die GPS-Ortung dank der Unterstützung von fünf Satellitensystemen. In den Handel kommt die Uhr im Dezember zu Preisen ab 229 (42 mm) beziehungsweise 249 Franken (46 mm).