Die Post investiert weiter ins elektronische Patientendossier

(Quelle: Die Post)

9. August 2022 - Die Post investiert fleissig in Unternehmen, die sich mit der Umsetzung des elektronischen Patientendossiers (EPD) beschäftigen. Die Beteiligung an Axsana ist bereits die fünfte Investition in EPD-spezialisierte Schweizer Unternehmen.

Die Post gibt die nunmehr fünfte Investition in Unternehmen bekannt, die sich mit der Entwicklung des elektronischen Patientendossiers (EPD) beschäftigen. Per Ende September will man daher 75 Prozent von Axsana – einer Betriebsgesellschaft für das elektronische Patientendossier – aufkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung sei bereits unterzeichnet, so das Unternehmen. Man sei vom Nutzen des EPDs als Herzstück des digitalisierten Gesundheitswesens überzeugt, so Die Post weiter. Das Unternehmen will die Anbieter respektive Stammgemeinschaften künftig mit einer durchgängigen technischen Infrastruktur für das EPD unterstützen. "Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Axsana wollen wir dem elektronischen Patientendossier Schub verleihen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter vorantreiben", so Nicole Burth, Mitglied der Post-Konzernleitung und Leiterin des Bereichs Kommunikations-Services. DIe 15 Axsana-Mitarbeiter bleiben bestehen, das Unternehmen soll künftig als Tochtergesellschaft der Post agieren.Heute sind Cantosana und der Trägerverein XAD die Inhaber von Axsana, Swisscom stellt derweil die Infrastruktur für die Axsana-Lösung namens Xsana bereit, die in 14 Kantonen angeboten wird. Nach eigenen Angaben will sich Swisscom nun jedoch aus dem Geschäft mit dem EPD zurückzuiehen: "Die Swisscom steigt beim elektronischen Patientendossier aus und unterstützt den Übergang zur nun vorliegenden Lösung. Digital Health ist und bleibt ein strategischer Schwerpunkt der Swisscom. Wir fokussieren uns verstärkt auf die Weiterentwicklung unseres Lösungsportfolios für den ambulanten Sektor, Spitäler und Krankenversicherungen sowie deren Vernetzung", kommentiert Urs Lehner, Leiter Business Customers und Mitglied der Konzernleitung bei Swisscom. (win)