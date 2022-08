Twitter lanciert neues Feature Circle

(Quelle: Twitter)

3. August 2022 - Ab sofort steht das neue Feature Circle, das das Verfassen von Tweets für einen ausgewählten Personenkreis erlaubt, für alle Anwender zur Verfügung.

Das Anfang Jahr angekündigte Twitter-Feature Flock steht nun in seiner finalen Fassung weltweit bereit. Allerdings hat der Microblogging-Dienst die Funktion in Twitter Circle umbenannt. Damit können Nutzer Tweets neu auch nur für einen ausgewählten Personenkreis sichtbar machen. Schreibt man einen neuen Tweet, so wird das neue Feature als Pop-up angezeigt. So können die Nutzer wählen, ob der Tweet für alle lesbar sein soll oder eben nur für gewisse Personen. Dabei lassen sich pro Circle bis zu 150 Personen auswählen. Ist man Teil eines solchen Circles, erkennt man dies an einem grünen Schriftzug unter dem jeweiligen Tweet, der dann weder geteilt noch retweetet werden kann. (abr)