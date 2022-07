Ava wird in Femtec integriert

Ava wird in Femtec integriert

25. Juli 2022 - Das US-Unternehmen Femtec, das eine Gesundheitsplattform für Frauen betreibt, kauft das Schweizer Start-up Ava. Die Kundinnen von Ava werden dadurch künftig Zugang zur Gesundheitsplattform Awesome Women erhalten.

Das Zürcher Medtech-Start-up Ava, das durch ein Wearable Bekanntheit erlangte, das es Frauen erlaubt, ihre Fruchtbarkeit zu monitoren, geht in US-Hand über. Das in Houston, Texas, beheimatete Femtec Health hat das mehrfach mit Innovations-Awards ausgezeichnete Unternehmen übernommen. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Nach Abschluss des Deals soll das Büro in Zürich als Schweizer Hauptsitz verbleiben. Weitere Standorte sollen in London, Barcelona und Athen unterhalten werden.



Nach Vollzug der Integration sollen sowohl die Nutzerinnen von Ava als auch die Abonnentinnen der Femtec-Gesundheitsplattform Awesome Woman Zugriff auf die Angebote beider Unternehmen erhalten. Diese umfassen Avas Fruchtbarkeitsüberwachung, datengestützte Gesundheitsinformationen und wöchentliche Schwangerschaftsinformationen sowie telemedizinische Dienste on-demand, Diagnotisk für zuhause, monatliche Abo-Boxen, Wellness-Produkte, Rezeptversand, Bildungsinhalte und Stressmanagement-Tools.