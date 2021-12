Axa Schweiz übernimmt Mehrheit an Silenccio

(Quelle: Silenccio)

22. Dezember 2021 - Axa Schweiz gibt die Übernahme der Zweidrittelsmehrheit von Silenccio bekannt. Das Start-up hat sich auf den Schutz vor Online-Bedrohungen spezialisiert.

Axa Schweiz übernimmt eine Zweidrittelsmehrheit des Start-ups Silenccio. Der Versicherungskonzern hat sich bereits zuvor am Unternehmen beteiligt und vor 18 Monaten gemeinsam mit Silenccio das Angebot Cyberversicherung Plus, einen Online-Präventionsdienst gegen Betrug, Hacking, Datendiebstahl und Beleidigungen im Internet inklusive Versicherung, auf den Markt gebracht. Dieses Angebot habe sich sehr erfolgreich entwickelt, heisst es in einer Mitteilung, und mit der Übernahme der Mehrheit wolle man den Erfolg nun vorantreiben und die Kooperation festigen.Silenccio wurde 2017 gegründet und verspricht Online-Schutz vor aktuellen Gefahren im Internet, indem Anwender durch Push-Benachrichtigungen auf Sicherheitslücken aufmerksam gemacht werden. Bei Problemen interveniert das Start-up im Namen des Betroffenen. "Swiss IT Magazine" hat Silenccio vergangenes Jahr vorgestellt – das Portrait findet sich hier Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht bekanntgegeben. (mw)