Instagram nutzt Gesichtserkennung für Altersbestimmung

(Quelle: Instagram)

27. Juni 2022 - Nutzer von Instagram können in den USA aktuell eine automatische Alterserkennung testen. Diese basiert auf einem KI-System und erfordert den Upload eines Selfie-Videos.

Meta testet bei seiner Social-Media-Plattform Instagram aktuell ein KI-System, das eine automatische Alterserkennung vornehmen soll. Dazu wertet die Partnerunternehmung Yoti Selfie-Videos aus, welche die Nutzer von sich hochladen. Diese Videos sollen im Anschluss an die Altersbestimmung umgehend gelöscht werden und Rückschlüsse auf die Identität der Anwender seien nicht möglich.Angedacht ist das Feature, um sicherstellen, dass sie die Nutzer des Dienstes nur mit Inhalten in Berührung kommen, die altersgruppengerecht sind. Zudem wolle man auch Nutzern die Möglichkeit geben, ihr Alter zu verifizieren, die über kein Ausweisdokument verfügen. Die Option, das Alter über ein solches zu bestätigen, besteht allerdings weiterhin.Zusätzlich können auch befreundete Nutzer über 18 Jahren das Alter eines anderen Anwenders bestätigen, wie das Unternehmen in seinem Blog bekannt gibt. Dazu benötigt es drei Freunde, die bislang nicht für einen weiteren Nutzer bürgen und weitere Sicherheitsanforderungen erfüllen. Welche dies sind, erläutert Instagram derweil nicht.In der Vergangenheit standen solche KI-Systeme zur Bilderkennung aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit immer wieder unter Kritik. Zudem verzichten andere Software-Anbieter wie Microsoft aus etischen Gründen auf die Altersbestimmung durch Gesichtserkennung. (af)