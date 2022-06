Die fünf besten Doodle-Alternativen

(Quelle: Doodle) Die fünf besten Doodle-Alternativen

(Quelle: Doodle)

7. Juni 2022 - Lange Zeit galt Doodle als die unumstrittene Nummer Eins der Terminbuchungs-Apps. Durch das Update auf die Version 5.0.0 fiel die App aber heftig in Kritik, so dass eine Suche nach Alternativen ins Rollen kam. Bei dieser Suche möchten wir helfen und haben uns im Internet nach den fünf besten Doodle-Alternativen umgeschaut.





Doch wo genau liegen die Mängel der Doodle Version 5.0.0? Offenbar seien nach dem Update bestehende Umfragen von App-Nutzern spurlos verschwunden oder werden teils während Bearbeitung schon verschickt. Und einmal eingetragen, lassen sich Beiträge nicht mehr ändern – weder vom Benutzer noch vom Admin. Weiter werde man von der App ständig auf die Browser-Version weitergeleitet, wo man dann angeblich vor lauter Werbebanner kaum mehr Luft kriegt. Hinzu kommt, dass das neue Design arg an Benutzerfreundlichkeit eingebüsst habe: "Die Abläufe sind nicht klar, viel zu viele Informationen auf der Frontseite", wie einer unserer Leser das neue Design kommentiert. Solche Fehler müssten den Verantwortlichen bei Doodle doch ebenfalls aufgefallen sein. Das sind sie auch, wie ein Interview mit CEO Renato Profico ("Swiss IT Magazine" Doodle galt lange Zeit als die unumstrittene Nummer Eins der Terminbuchungs-Apps. Dies änderte sich mit dem jüngsten Update jedoch drastisch. Seit die Doodle App in der Version 5.0.0 veröffentlicht wurde, hagelt es in den jeweiligen App Stores Ein-Sterne-Bewertungen . Die Kunden belassen es aber nicht nur bei schlechten Bewertungen, sondern geben ihrem Frust auch in der Kommentarsektion von "Swiss IT Magazine" wortstark Ausdruck: "Neuste Version: Absoluter Schrott, völlig unbrauchbar! Eine Beta-Version hätte diese Mängel zu Tage gebracht", heisst es in einem unserer Leserkommentare. Das Fazit kann auch drastischer ausfallen, wie ein weiterer Leserkommentar in verdeutlicht: "Das kann wirklich nicht wahr sein! Auch in der Bezahl-Version kann weder ein Teilnehmer noch ich als Admin eine falsche Teilnahmemarkierung ändern? Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ich werde meine Rechnung von Doodle monieren und das Geld zurückfordern. So eine drastische Leistungseinschränkung halte ich für Vertragsbruch!"Doch wo genau liegen die Mängel der Doodle Version 5.0.0? Offenbar seien nach dem Update bestehende Umfragen von App-Nutzern spurlos verschwunden oder werden teils während Bearbeitung schon verschickt. Und einmal eingetragen, lassen sich Beiträge nicht mehr ändern – weder vom Benutzer noch vom Admin. Weiter werde man von der App ständig auf die Browser-Version weitergeleitet, wo man dann angeblich vor lauter Werbebanner kaum mehr Luft kriegt. Hinzu kommt, dass das neue Design arg an Benutzerfreundlichkeit eingebüsst habe: "Die Abläufe sind nicht klar, viel zu viele Informationen auf der Frontseite", wie einer unserer Leser das neue Design kommentiert. Solche Fehler müssten den Verantwortlichen bei Doodle doch ebenfalls aufgefallen sein. Das sind sie auch, wie ein Interview mit CEO Renato Profico ("Swiss IT Magazine" berichtete ) zeigte. Doch man habe lieber schnell released, "aber klar mit dem Hintergedanken, auch schnell nachzubessern", wie Profico den fehlgeschlagenen Release der Doodle Version 5.0.0 kommentiert – eine Verbesserung sei somit auf dem Weg. Nichtsdestotrotz schauen sich Benutzer bereits nach allfälligen Alternativen: "Eine furchtbare neue Version von Doodle. Ich werde eine Alternative suchen müssen, leider..." Bei dieser Suche wollen wir helfen. Wir haben uns im Netz umgeschaut und die – unserer Meinung nach - fünf besten Alternativen zu Doodle gesucht und gefunden. Diese fassen wir nachfolgend kurz zusammen.

1. Xoyondo



Dieses Terminbuchungs-Tool besticht schon auf den ersten Blick, denn die Webseite kommt in einem professionellen und übersichtlichen Look daher. Doch nicht nur optisch gefällt Xoyondo, sondern auch funktional bietet der Dienst alles, was man sich von einem Terminbuchungstool wünscht: Terminplanung und weitere Umfrage-Formate lassen sich an eine unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern verschicken. Und die daraus gewonnenen Informationen werden auf der persönlichen Xoyondo-Seite per Dashboard angezeigt. Das Beste kommt jedoch zum Schluss: Die genannten Features sind alle völlig kostenfrei und können selbst ohne angelegten Account benutzt werden. Für Unternehmen oder unermüdliche Nutzer bietet Xoyondo zusätzlich eine kostenpflichtige Version, die weitere Features wie Werbefreiheit oder das Anhängen von externen Dateien ermöglicht. Der grösste Nachteil, den wir gefunden haben: Xoyondo gibt es nur als Webversion und eine App lässt noch auf sich warten.



Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter, um weitere Doodle-Alternative kennenzulernen.