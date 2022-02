Bringt Apple einen Computer in Tastatur-Format oder ein 20-Zoll-Foldable?

(Quelle: Unsplash/Carles Rabada) Bringt Apple einen Computer in Tastatur-Format oder ein 20-Zoll-Foldable?

(Quelle: Unsplash/Carles Rabada)

28. Februar 2022 - Apple soll derzeit an diversen Produktneuheiten arbeiten. Ein neues Gerät könnte beispielsweise ein Computer sein, der in Form einer Tastatur vertrieben wird. Zudem soll Apple auch an einem iPhone-Macbook-Hybriden arbeiten. Dieser soll über ein 20-Zoll-grosses Touchdisplay verfügen und ohne virtuelle Tastatur auskommen.