Twitter ermöglicht das Anheften von Nachrichten

(Quelle: MichaelVi – stock.adobe.com)

18. Februar 2022 - In Twitter können neu bis zu sechs Nachrichten im Posteingang angeheftet werden, so dass sie schneller zur Verfügung stehen.

Twitter erweitert die Funktionalität seines Micromessaging-Dienstes. So können neu in Android und iOS sowie in der Web-Version von Twitter Unterhaltungen angeheftet werden, wie das Unternehmen mitteilt . Nach längerem Drücken einer Konversation erscheint der Menüpunkt "Unterhaltung anheften", während die Option in der Webversion über das Dreipunkt-Menü am rechten Nachrichtenrand aktiviert werden kann. Bis zu sechs Konversationen in den Direktnachrichten können dabei angepinnt werden, so dass sie nicht so rasch verschwinden und schneller zur Verfügung stehen. (abr)