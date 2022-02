Twitter arbeitet an Articles-Funktion für längere Tweets

(Quelle: Unsplash/Sara Kurfess )

4. Februar 2022 - Der Kurznachrichtendienst Twitter könnte schon bald nur noch ein Nachrichtendienst sein, denn wie es scheint arbeitet man an einem neuen Feature namens Articles, das noch längere Tweets ermöglichen soll.

Wieder einmal wurde im Code der Twitter App ein Hinweis auf eine neue Funktion gefunden. Entdeckt hat sie Jane Manchun Wong, die mit einem Tweet auf das neue Feature namens Articles hinweist ( via "Engadget"). So hat sie tief in der App einen neuen Tab mit der Bezeichnung Twitter Articles entdeckt und leitet davon ab, dass diese Funktion es künftig ermöglichen soll, längere Beiträge auf Twitter zu posten, während Tweets heute auf 280 Zeichen begrenzt sind.Mit dem neuen Articles-Feature könnte Twitter wohl den Nutzern entgegenkommen, die über den Kurznachrichtendienst eben auch lange Nachrichten absetzen wollen. Derzeit müssen sie eine Nachricht dafür noch in mehrere Tweets unterteilen, was deren Leserlichkeit abträglich ist. Wie immer in solchen Fällen ist jedoch unklar, ob und wann das neue Feature effektiv in der App Einzug halten wird. (luc)