Getestet: Ti&m Places und Atlanto

(Quelle: Ti&m)

10. Februar 2022 - Für die aktuelle Printausgabe von "Swiss IT Magazine" hat die Redaktion einerseits das Team-Arbeitsplatz-Reservations-Tool Ti&m Places (Bild) und andererseits die KMU-Geschäftslösung Atlanto getestet.

Mit Ti&m Places hat der Schweizer IT-Dienstleister Ti&m eine spannende und benutzerfreundliche Lösung lanciert, mit der man Arbeitsplätze via Teams reservieren kann. In einer Zeit, in der Arbeitsplätze zunehmend flexibel werden, ist es mit Ti&m Places möglich, die Arbeitsplätze in den eigenen Büros via Teams einzurichten, so dass diese nachher von den Mitarbeitern mit wenigen Klicks für sich reserviert werden können. Besonders gut gelöst hat Ti&m dabei das User Interface, das durch Einfachheit überzeugen kann. Was uns sonst noch an Ti&m Places gefallen hat, und wo der Hersteller noch nachbessern muss, kann online an dieser Stelle nachgelesen werden.Daneben hat die Redaktion für die aktuelle Print-Ausgabe (noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen ) auch die Online-Business-Software Atlanto getestet, für die ein Spin-off der Helvetia Versicherung verantwortlich zeichnet. Atlanto bietet Module für Auftragswesen, Buchhaltung, Kontakt- und Zeitmanagement sowie ein Businessplan-Tool und deckt damit die Bedürfnisse Schweizer KMU schon recht gut ab. Überzeugt haben uns die Funktionalität, aber auch der Preis, während zu wünschen wäre, dass die Web-Anwendung auch noch fürs Smartphone optimiert würde. Auch den Atlanto-Test kann man online an dieser Stelle nachlesen . (mw)