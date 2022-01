Microsoft veröffentlicht neue Windows Server Preview

(Quelle: Microsoft)

20. Januar 2022 - Microsoft hat eine neue Windows Server Preview veröffentlicht. Die Preview steht als ISO-File in 18 verschiedenen Sprachen bereit und ist bis Mitte September lauffähig.

Microsoft hat via Tech Community eine neue Preview des nächsten Releases von Windows Server LTSC (Long Term Servicing Channel) veröffentlicht – entwickelt wird der Release unter der Bezeichnung VNext. Die Preview trägt die Build-Nummer 22538 und ist als ISO-File in 18 verschiedenen Sprachen verfügbar. Laut Microsoft enthält die Preview sowohl die Desktop-Experience- als auch die Server-Core-Installationsoptionen in der Standard- und der Datacenter-Edition.Wie Microsoft weiter schreibt , wird die Preview über kurz oder lang auch zum Testen auf dem Azure Marketplace veröffentlicht. Ausserdem informiert der Konzern, dass die Preview am 15. September ausläuft. Zu neuen Funktionen ist derweil nichts zu lesen. Registrierte Insider finden den Download an dieser Stelle . (mw)