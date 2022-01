IT-Fachkräfte verdienen in den USA und der Schweiz am besten

(Quelle: Codingame und Coderpad Tech Hiring Survey 2022)

18. Januar 2022 - Eine Umfrage zeigt, dass Entwickler in den USA im Schnitt 96'000 Dollar verdienen – und damit weltweit am meisten. Daneben kann der Erhebung entnommen werden, dass der Ausbildungsgrad zunehmend an Bedeutung verliert, was zählt sind die technischen Fähigkeiten. Am meisten gesucht werden dahingehend Webentwicklerinnen und -entwickler.

Am stärksten gesucht werden von Recruitern im IT-Bereich im laufenden Jahr Webentwicklerinnen und -entwickler, gefolgt von Spezialisten in den Bereichen Devops und KI/Machine Learning/Deep Learning. Dies zeigt eine Umfrage der Entwicklerplattform Codingame und dem Online-Assessment-Anbieter Coderpad, für die in 131 Ländern rund 14‘000 Entwickler und Personalverantwortliche befragt wurden. Bei den IT-Spezialisten selbst ist Machine Learning am stärksten von Interesse, gefolgt von der Webentwicklung und der von Recruitern weniger gesuchten Spieleentwicklung.



Die meist nachgefragte wie auch beliebteste Programmiersprache ist Javascript. Auf Platz 2 folgt bei den Personalverantwortlichen Java, bei den Entwicklern Python. Platz 3 belegt bei beiden die jeweils andere Sprache.



Die Top-5 der bestzahlenden Länder



Der Erhebung ist auch zu entnehmen, dass sich in den USA als IT-Spezialist im Schnitt am meisten verdienen lässt. Das jährliche Entwicklergehalt liegt bei rund 96'000 Dollar. Dabei verdienen rund 44 Prozent der Entwickler über 100'000 Dollar. Zum Vergleich: In Indien verdienen rund 75 Prozent der Entwickler weniger als 20'000 Dollar. Auf Platz 2 der bestzahlenden Länder folgt die Schweiz, auf Platz 3 mit etwas Abstand Kanada. Platz 4 und 5 belegen Grossbritannien beziehungsweise Schweden.