Die Löhne von Cyber Security Analysten steigen am stärksten

(Quelle: Adobe Stock/Timetoact)

10. Januar 2022 - Einer Studie der Boston Consulting Group zufolge, werden Cyber-Security-Analysten in Deutschland bis 2030 rund 35 Prozent mehr verdienen als heute. Die bestbezahlten IT-Fachkräfte sind derweil technische Leiter und Leiterinnen.

Die Boston Consulting Group hat im Auftrag des "Handelsblatt" gemeinsam mit der Gehaltsdatenbank Gehalt.de im Rahmen des Future-of-Job-Reports insgesamt 35 Stellenprofile identifiziert , die in Deutschland in den kommenden Jahren besonders gefragt und gut bezahlt sein werden. Der Studie zufolge führen technische Leiter und Leiterinnen die Liste mit einem Medianjahresgehalt von 111'497 Euro an. Am meisten Entwicklungspotenzial weisen derweil die Löhne der Cyber-Security-Analysten auf. Demnach sollen sie bis 2030 mit 96'000 Euro im Schnitt bis zu 35 Prozent mehr verdienen als heute.Wie schon andere Studien zeigt der Future of Job Report, dass den Unternehmen die Fachkräfte ausgehen. Dies mitunter auch deshalb, weil bis 2030 in Deutschland so viele Babyboomer in Rente gehen, dass dem Land rund drei Millionen Vollzeitkräfte fehlen werden. Stark gesucht werden demnach neben IT-Fachkräften auch Lehrer, Ärztinnen, Krangenpfleger und Ingenieurinnen. (af)