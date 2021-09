Unternehmen benötigen 2021 im Schnitt 7,7 neue IT-Fachkräfte

(Quelle: Pixabay)

23. September 2021 - Eine Studie hat sich mit dem Fachkräftebedarf von Unternehmen im DACH-Raum sowie mit der Offenheit gegenüber Spezialisten aus dem Ausland beschäftigt.

Unternehmen im DACH-Raum haben in diesem Jahr einen durchschnittlichen Bedarf nach 7,7 IT-Fachkräften. Dies ist ein Ergebnis einer Studie von Honeypot, einer Job-Plattform mit Tech-Fokus und wie Xing Teil von New Work SE, für die 1900 Personalverantwortliche im DACH-Raum zu ihrem Mitarbeiterbedarf 2021, die Offenheit für Kandidaten aus dem Ausland und ihre Anforderungen an IT-Fachkräfte befragt wurden.Von den Befragten Unternehmen plant knapp jedes Fünfte, in diesem Jahr mehr als 20 IT-Fachkräfte einzustellen. Auf der anderen Seite stehen rund 18 Prozent der Unternehmen, die heuer keine IT-Fachkräfte einstellen wollen. 94 Prozent der Unternehmen geben an, offen zu sein für Kandidaten aus dem deutschsprachigen Ausland, die gleichzeitig EU-Bürger sind, zu sein. 90,5 Prozent sind offen für Kandidaten, die zwar nicht aus einem EU-Land kommen, aber in der DACH-Region leben und eine jeweilige Arbeitserlaubnis haben. 68 Prozent zeigen sich offen für EU-Bürger von ausserhalb des DACH-Raums. Und nur gut jedes fünfte Unternehmen ist offen für Kandidaten aus einem Nicht-EU-Land, die noch nicht im DACH-Raum leben.