Edge könnte Follow-Integration für Youtube erhalten

(Quelle: Reddit - Leopeva64)

17. Januar 2022 - Youtube-Nutzer könnten in Zukunft die Möglichkeit erhalten, ihren Lieblings-Channels über die Adressleiste von Edge zu folgen, um neue Inhalte anschliessend als Feed in der Collections-Funktion dargestellt zu bekommen. Eine entsprechende RSS-Integration wird derzeit getestet.

Microsoft testet in seinem Web-Browser Edge anscheinend eine RSS-Integration, die es den Nutzern erlaubt, einigen Erstellern von Youtube-Inhalten zu folgen. Den Nutzern wird dazu, wenn sie einen Channel auf Youtube besuchen, in der Adressleiste ein entsprechender Button eingeblendet. Die neuen Inhalte dieser Channels werden fortan in Form eines Feeds im Collections-Tab gelistet. Entdeckt hat den Button Reddit-Nutzer "Leopeva64". Es wäre durchaus denkbar, dass das "Followable Web"-Feature künftig auf für andere Seiten freigeschaltet wird, beispielsweise für Blogs oder Newsplattformen. Aktuell beschränkt sich die Funktion allerdings auf die Youtube-Integration – und dies bislang auch nur auf einige Nutzer der Canary-Version. (af)