Microsoft intergriert Office stärker in Edge Browser

11. November 2021 - Künftig werden die Office-Programme stärker im Edge Browser integriert sein. Microsoft testet derzeit im Canary Channel einen Build des Browsers, in dem Office-Dokumente über das Kontext-Menü von Edge in einem neuen Tab geöffnet werden können.

Microsoft arbeitet derzeit daran, die Web-Varianten seiner Office-Programme stärker im Edge Browser zu integrieren. Herausgefunden hat dies der Reddit-Nutzer u/Leopeva64-2 , der einen Screenshot des aktuellen Builds von Edge im Canary Channel (siehe Bild) veröffentlicht hat ( via "Neowin"). Dieser zeigt das Kontext-Menü des Browsers, in dem eine neue Option mit der Bezeichnung "New Office Tab" zu sehen ist. Mit dieser neuen Funktion lässt sich ein neues Word-, Powerpoint- oder Excel-Dokument in einem neuen Browser-Tab öffnen.Beim neuen Feature handelt es sich um eine Test-Implementation, womit auch gesagt ist, dass dieses nicht zwingend in dieser Form ausgerollt wird. Auch ist noch völlig offen, ob es die Funktion überhaupt in den Stable Channel schafft und falls doch, zu welchem Zeitpunkt. (luc)