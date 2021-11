Erste stabile Edge-Version für Linux

1. November 2021 - Nachdem der Edge-Browser für die Linux-Plattform bis anhin nur in einem Betakanal veröffentlicht wurde, hat Microsoft den Chromium-basierten Browser für Linux nun erstmals in einer stabilen Version freigegeben.

Microsoft bringt die Portierung des Edge-Browsers auf Linux weiter voran. Gerade einmal ein Jahr ist's her, seit eine erste Preview für das Open-Source-Betriebssystem veröffentlicht wurde. Im Mai ging Microsoft dann dazu über, die Linux-Version von Edge neben dem Dev Channel in einem Beta-Kanal anzubieten. Bis anhin war dies die stabilste Variante, den Edge-Browser unter Linux zu betreiben.Wie jetzt "Beta News" berichtet , hat Microsoft ohne grosses Aufheben den Chromium-basierten Browser für Linux in einer stabilen Version veröffentlicht; eine offizielle Ankündigung dazu ist bis anhin nicht erfolgt. Wer sich dafür interessiert kann den stabilen Release mit der Versionskennung 95.0.1020.40 als rpm-Paket bei Microsoft herunterladen . (rd)