Instagram bringt chronologischen Feed zurück

(Quelle: Twitter (@mosseri))

7. Januar 2022 - Instagram testet neue Optionen für den Feed, darunter auch die schmerzlich vermisste chronologische Darstellung. Bald schon kann der Anwender aus drei Varianten auswählen.

Instagram arbeitet daran, verschiedene Optionen für seinen Feed anzubieten. Wie Instagram-Boss Adam Mosseri in einer Videonachricht via Twitter verlauten lässt, wird der Anwender in Zukunft aus drei verschiedenen Feed-Varianten auswählen können. Zum ersten die Variante Home, die dem entspricht, was Instagram-Nutzer heute vorgesetzt bekommen. Hier wird Content anhand dessen angezeigt, wie interessant er für den jeweiligen User sein könnte respektive die Instagram empfiehlt. Die zweite Feed-Variante heisst Favoriten und zeigt Inhalte aller Kanäle an, die man auf keinen Fall verpassen möchte. Bei der dritten Variante schliesslich handelt es sich um eine chronologische Darstellung von Instagram-Beiträgen von Accounts, denen man folgt – eine Darstellungsform, die von den Usern lange Zeit schon nachgefragt wurde. In den Anfängen von Instagram wurde der Feed bereits chronologisch dargestellt, bevor 2016 der Algorithmus-basierte Feed eingeführt wurde.Bei ersten Anwendern sollen die Feed-Optionen bereits verfügbar sein, weitere Testuser sollen in den kommenden Wochen aufgeschaltet werden. In der Breite sollen die Feed-Optionen dann im Laufe der ersten Jahreshälfte ausgerollt werden. (mw)