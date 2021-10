Instagram: Neu kann jeder Nutzer Links posten

(Quelle: Instagram)

28. Oktober 2021 - Instagram ändern den Umgang mit Links. Neu können nicht mehr nur Anwender mit Tausenden Followern Links in Stories teilen, sondern jedermann.

Instagram-Nutzer kennen den Hinweis "Link in Bio" nur zu gut, denn: Bislang hatte das Gros der Nutzer keine Möglichkeit, im Rahmen von Stories auch Links zu teilen – dies war nur Accounts mit mindestens 10'000 Followern oder verifizierten Accounts möglich. Nun aber gibt Instagram via Blog bekannt , dass von sämtlichen Accounts aus Links zu Stories hinzugefügt werden können – "Link in Bio" dürfte damit also der Vergangenheit angehören.Um Stories mit einem Link zu bereichern, bietet Instagram sogenannte Link Sticker, auf die User dann tippen können, um weitergeleitet zu werden. Diese Link Sticker können wie die übrigen Sticker auf Instagram auf einer Story platziert werden. Man arbeite ausserdem daran, dass die Sticker angepasst werden können, um den Nutzern beispielsweise eine Vorschau auf den verlinkten Content zu geben.Im Blog erklärt Instagram auch, dass man trotz der Neuerung unerwünschten Content von der Plattform fernhalten wolle. Aus diesem Grund steht der Link Sticker neu erstellten Accounts nicht zur Verfügung. Und Accounts, die wiederholt Hassnachrichten oder Falschinformationen teilen oder sonst gegen die Richtlinien verstossen, werde der Zugang zu den Link Stickern gesperrt. (mw)