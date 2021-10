Totalausfall von Facebook, Instagram und Whatsapp

(Quelle: Facebook)

5. Oktober 2021 - Während rund sechs Stunden waren Facebook, Whatsapp und Instagram am Montagabend weltweit nicht erreichbar. Schuld am Totalausfall war eine fehlerhafte Konfigurationsänderung.

Gestern Montagabend kämpfte Facebook mit einem Totalausfall diverser seiner Dienste. So waren sowohl Facebook als auch Whatsapp und Instagram für rund sechs Stunden weltweit nicht mehr erreichbar. Mittlerweile sind die Dienste allerdings wieder online. Gemäss Angaben von Facebook war eine fehlerhafte Konfigurationsänderung an den Backbone-Routern, die den Netzwerkverkehr zwischen den Facebook-Rechenzentren koordinieren, Schuld am Ausfall. Benutzerdaten seien davon aber nicht beeinträchtigt worden. Die Facebook-Engineers sowie Marc Zuckerberg entschuldigen sich für den Zwischenfall und die Unannehmlichkeiten. Der Ausfall habe nicht nur Facebook , Instagram und Whatsapp beeinträchtigt, sondern auch viele der internen Tools und Systeme, die Facebook täglich brauche. Dieser Umstand habe die schnelle Fehlersuche und Problemlösung zusätzlich erschwert. Gemäss Berichten von Insidern sei das interne System bei Facebook zusammengebrochen. So hätten Sicherheits-Systeme, Kalender oder Planungs-Systeme nicht mehr funktioniert, wie die "New York Times" meldet . Auch Badges hätten nicht mehr funktioniert, weshalb die Engineers anfänglich nicht mehr zu den Servern gelangen konnten. Deshalb habe Facebook ein Team zum Rechenzentrum in Santa Clara geschickt, die das System schliesslich manuell zurückgesetzt hätten. (abr)