Whatsapp unterstützt neu Krypto-Zahlungen

(Quelle: Stephane Kasriel/Twitter)

10. Dezember 2021 - In Whatsapp sollen bald Zahlungen mit der Krypto-Währung Paxos Dollar ermöglicht werden. In den USA wurde jetzt ein entsprechender Pilotversuch gestartet.

Der beliebte Messenger Whatsapp soll schon bald Zahlungen mit Kryptowährungen unterstützen. Wie einem Bericht von "Neowin" zu entnehmen ist, wird aktuell im Rahmen eines Pilotversuchs das Bezahlen via Kryptowährung getestet. Die Funktionalität wird über Novi bereitgestellt, eine von Facebook entwickelte Digital Wallet, die nun in Whatsapp integriert werden wird. Bei den Überweisungen wird nicht etwa auf Bitcoins, sondern auf die digitale Währung Paxos Dollar gesetzt, die an den US-Dollar angebunden und damit geringeren Schwankungen unterworfen ist.Das Senden von Beträgen soll sich als äusserst einfach gestalten und weder für eine Überweisung noch für die Auszahlungen sollen Gebühren erhoben werden. Das Bezahlen via Kryptowährung wird vorläufig lediglich mit einer kleinen Zahl ausgewählter Nutzer in den USA getestet. (rd)