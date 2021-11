Apple zeigt Kryptowährungen die kalte Schulter

(Quelle: Pixabay/EivindPedersen)

10. November 2021 - Keine Bezahlung mit Kryptos bei Apple, keine Investitionen in Kryptowährungen – aber CEO Tim Cook besitzt privat durchaus Kryptowährungen als Teil eines diversifizierten Portfolios.

Apple sei zwar grundsätzlich an der Krypto-Thematik interessiert, habe aber keine kurzfristigen Pläne in Sachen Kryptowährungen, verkündete Firmenchef Tim Cook in einem "New York Times"-Interview im Rahmen des Dealbook Online Summit. Apple habe keine Absichten, sich in die zunehmende Zahl grosser Unternehmen einzureihen, die Krypto in ihr Business integrieren. Weder will Apple demnach den Kunden ermöglichen, mit Kryptowährungen zu zahlen, noch investiert Apple selbst in Kryptos. Man wolle von den 200 Milliarden Cash-Reserven keine Bitcoins kaufen, sagt Cook: "Ich glaube nicht, dass jemand Apple-Aktien erwirbt, um Kryptowährungen ausgesetzt zu sein." Es gebe aber "andere Dinge, die wir definitiv in Betracht ziehen."Persönlich hat Tim Cook aber offenbar nichts gegen Bitcoin & Co. Er habe selbst Kryptowährungen gekauft, hat er gegenüber der Zeitung bestätigt. "Ich denke, es ist vernünftig, als Teil eines diversifizierten Portfolios auch Kryptos zu halten." Als Investment-Tipp will Cook dies allerdings nicht verstanden wissen. (ubi)