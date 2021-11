Transparenzoffensive von Apple kostet Social-Media-Riesen Milliarden

(Quelle: Apple)

1. November 2021 - Die Datenschutzmassnahmen von Apple für den App Store haben massive Auswirkungen auf die Tech-Giganten im Social-Media-Markt. Gesamthaft soll der Schaden knapp 10 Milliarden US-Dollar betragen.

Die Auswirkungen der neuen Apple-Security-Normen ("Swiss IT Magazine" berichtete ) für Anwendungen im App Store hat massive finanzielle Auswirkungen auf einige der grössten Player im Social Media Markt, wie eine Untersuchung von "Financial Times" (Paywall, via "The Verge") zutage gefördert hat. Total sollen die grossen Plattformen Youtube, Facebook , Twitter und Snapchat in der Folge der ATT-Offensive von Apple (App Tracking Transparency), die seit April wirksam ist, zusammen rund 9,85 Milliarden US-Dollar Umsatz einbüssen. Wie ein Experte gegenüber "Financial Times" berichtete, sieht sich dabei vor allem Facebook gezwungen, einen wesentlichen Teil seiner "Maschinerie" aufgrund von ATT zu überarbeiten.Mit der ATT wird es den Entwicklern massgeblich erschwert, nützliche Daten über ihre User zu sammeln und damit auch, Werbegelder aus diesen Datensätzen schlagen zu können. Die Massnahmen könnten die Entwickler letztlich dazu zwingen, sich neue Modelle für ihre Einnahmequellen überlegen zu müssen, wie es weiter heisst. (win)