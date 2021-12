Firefox 95 verfügbar

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

8. Dezember 2021 - Firefox 95 steht in seiner finalen Fassung ab sofort zur Verfügung und wartet unter anderem mit einer neuen Sandboxing-Technologie auf.

Mozillas Browser Firefox steht ab sofort in der Version 95 zum Download bereit und wartet nebst diversen Sicherheitspatches mit diversen Neuerungen auf. So kommt die neueste Ausgabe des Browsers etwa mit einer neuen Sandboxing-Technologie namens RLBox , die den Schutz von Firefox vor schadhaftem Code erhöhen soll, indem potenziell fehlerhafter Code einfach zu isolieren sei. Sogar Zero-Day-Angriffe seien damit kein Problem mehr.Zudem soll etwa die Mac-Integration verbessert worden sein, verspricht Mozilla doch etwa einen geringeren Stromverbrauch von Software-kodierten Videos unter MacOS. Dazu gehören unter anderem Netflix oder Amazon Prime Video. Ausserdem soll die neueste Firefox-Version mit mehr Stabilität, Leistung und Zuverlässigkeit punkten, wartet darüber hinaus mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auf und bringt eine erweiterte Unterstützung für Web-Standards und eine verbesserte Kompatibilität mit Webseiten.Die neueste Version 95 von Firefox steht für Sie wie gewohnt in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download bereit . (abr)