Mit Firefox 94 Tabs manuell entladen

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

2. November 2021 - In der neuen Firefox-Version 94 lassen sich neu einzelne Tabs manuell entladen, um Ressourcen zu schonen.

Version 94 des Webbrowsers Firefox von Mozilla steht per sofort zum Download bereit. Ganz neu sind dabei zwei Features zur Performance-Optimierung. Zum einen gibt es in Version 94 die about:unloads-Seite innerhalb von Firefox. Diese erlaubt es Nutzern, die zugewiesenen Ressourcen für einzelne Tabs manuell zu entladen, ohne diese schliessen zu müssen.Zweitens gibt es eine Performance-Optimierung für MacOS-Nutzer: Firefox verwendet auf dem Apple-OS nun den Energiesparmodus von Apple für Youtube- und Twitch-Videos und -Streams. Damit soll der Akku während längerem Videoschauen massgeblich geschont werden.Weitere Änderungen für Entwickler sind direkt hier bei Mozilla einzusehen. Den Firefox Browser gibt’s in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" ab sofort zum Download. (win)