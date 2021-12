HDDs mit zehn statt neun Plattern und bis 30 TB Kapazität

(Quelle: Seagate)

6. Dezember 2021 - Die Speicherhersteller liefern sich einen Wettkampf um die grösste Kapazität im 3,5-Inch-Gehäuse. Während Seagate 20 TB in die Platten packt, spricht Western Digital schon von Kapazitäten bis 30 TB.

Selbst wenn in PCs und Laptops kaum noch HDD-Speicher verbaut wird, ist die Entwicklung der etwas veralteten Festplatten noch nicht am Ende angekommen: Seagate präsentierte jüngst seine erste HDD mit zehn statt neun Plattern und erreicht damit Speicherkapazitäten von bis zu 20 TB. Die beiden 20-TB-Modelle Exos X20 (Bild) und Ironwolf Pro sind für den Einsatz in Servern gedacht. Möglich ist das, weil neu zehn statt neun Platter in den 3,5-Zoll-Gehäusen verbaut wurden.Nun äusserte sich Western-Digital-CEO David Goeckeler an der Wells Fargo TMT Summit Conference ( via "Heise"), dass man selbst ebenfalls an HDDs mit zehn Plattern arbeite. Bei WD will man sogar noch etwas weiter gehen und Kapazitäten von bis zu 30 TB im 3,5-Zoll-Gehäuse unterbringen können. (win)