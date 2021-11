Western Digital bringt 20-TB-HDD auf den Markt

(Quelle: Western Digital)

18. November 2021 - Western Digital hat 3,5-Zoll-Festplatten mit einer Kapazität von 20 Terabyte vorgestellt. Die Harddisk wird für 680 Dollar verkauft.

Aus dem Hause Western Digital kommen neu zwei Festplatten im 3,5-Zoll-Format, auf denen nicht weniger als 20 Terabyte Daten Platz finden. Die neue HDD-Kapazität wird einerseits unter dem WD-Gold-Brand (bis anhin maximal 18 TB) verkauft, andererseits in der Serie Ultrastar-DC-HC-560. Die 20-TB-Version der WD Gold Enterprise Class SATA HDD kostet 680 Dollar, dürfte hierzulande also für rund 600 bis 650 Franken in den Verkauf kommen. Für die Ultrastar-DC-HC560-Platte, die für Datenzentren konzipiert ist, macht Western Digital noch keine Preisangaben zur 20-TB-Version.Beide Laufwerke sind mit der OptiNAND-Technologie ausgestattet, besitzen einen Cache von 512 MB und wurden auf Langlebigkeit ausgerichtet. So sollen die Platten der WD-Gold-Serie zehn Mal zuverlässiger sein als Standard-Desktop-HDDs. (mw)