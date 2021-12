Galaxy A73-Design und -Spezifikationen geleaked

(Quelle: Twitter/@Onleaks, Zoutons)

6. Dezember 2021 - Mit dem Galaxy A73 soll bald wieder ein Galaxy-Gerät für kleinere Portemonnaies auf den Markt kommen. Nun wurden erste Renderbilder und einige Spezifikationen bekannt.

Das Galaxy A73 – Samsungs neues Mittelklassegerät aus der Galaxy-Reihe – soll unter Umständen sogar noch dieses Jahr vorgestellt werden. Nun wurden erste Renderbilder und ein paar Hinweise zu Specs des Gerätes vom bekannten Leaker @Onleaks über die Plattform "Zoutons.com" veröffentlicht . So soll das A73 mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Panel mit 1080 x 2400 Pixel ausgeliefert werden, in dem ein Fingerprint-Sensor unter dem Glas sowie ein Punch-Hole für die Frontkamera integriert sind. Auf der Rückseite findet sich ein Quad-Kamera-Array mit 108 MP. Für die Rechenleistung soll derweil ein Qualcomm Snapdragon 750G Chipset mich acht Kernen verbaut werden, zusätzlich gibt’s 8 GB RAM und 128 GB verbauten Speicher. Als Betriebssystem soll Android 12 vorinstalliert sein.Erhältlich ist das Gerät voraussichtlich in Schwarz und Gold. Als Preise nennt der Leaker 32'999 indische Rupien, was etwa 400 Franken entsprechen würde. Mit dem Launch wird zwischen Dezember 2021 und Anfang 2022 gerechnet. (win)