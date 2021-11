Galaxy S22 soll optischen Zoom erhalten

(Quelle: Twitter/@UniverseIce)

30. November 2021 - Geht es nach dem Samsung-Leaker Ice Universe, wird die Galaxy-S22-Reihe bei allen Modellen mit einem optischen Dreifachzoom aufwarten.

Die Gerüchteküche um die kommende Galaxy-Smartphone-Generation S22 brodelt und bringt erste Vermutungen an den Tag. So hat der bekannte Leaker Ice Universe per Tweet Informationen zur Kamera des Galaxy S22 und S22+ verlauten lassen . Zu sehen sind im entsprechenden Tweet eine Hauptkamera mit 50 Megapixel, ein Ultraweitwinkel mit 12 Megapixel, eine Telekamera mit Dreifachzoom und 10 Megapixel sowie eine Frontkamera, die ebenfalls mit 10 Megapixel auflöst. Wie der Leaker anmerkt, gelten die Angaben sowohl für das Galaxy S22+ als auch für das Basismodell S22.Bisher war ein Teleobjektiv mit dreifachem optischem Zoom den Ultra-Modellen der Galaxy-Familie vorbehalten, die Sxx- und Sxx+-Varianten mussten sich mit einer optischen Vergrösserung von nur gerade 1,1-fach zufriedengeben. Die Informationen von Ice Universe lassen darauf schliessen, dass der Dreifachzoom in der nächsten Generation erstmals in der ganzen Modellpalette Einzug hält. (ubi)