Samsung mit Pop-up Store im Jelmoli Zürich

(Quelle: Samsung)

16. November 2021 - Noch bis zum 31. Januar 2022 gibt es die neuesten Falthandy-Modelle von Samsung im "The Fold-Up Store" im Jelmoli Zürich zu bestaunen und auszuprobieren.

Wer die Falthandys von Samsung selbst ausprobieren möchte, erhält mit einem neuen Pop-up Store die ideale Gelegenheit dazu. Samsung zeigt seine neuesten Foldables, das Galaxy Z Fold3 und das Galaxy Z Flip3, im "The Fold-Up Store" in allen Farbvarianten, ergänzt durch persönliche Beratung vor Ort. Der Store ist seit dem 12. November 2021 und noch bis zum 31. Januar 2022 in den Räumen von Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse zu finden, genauer gesagt im Parterre beim Eingang Uraniastrasse. Nebst den Smartphones selbst präsentiert der Hersteller dort auch Zubehör und Wearables wie die Galaxy Buds2 oder die Galaxy Watch4."Jelmoli ist für die style- und trendbewusste Kundschaft einer der Hotspots Zürichs. Hier zeigen wir unser Sortiment an faltbaren Smartphones in der ganzen Farbpalette und mit allen passenden Accessoires und Wearables. Und das alles zum Anfassen und Erleben in einem aussergewöhnlichen Shopkonzept. In unserem Store tauchen Besuchende in die faltbare Welt von Samsung ein und erleben unsere faltbaren Smartphones sowie Alltagsgegenstände, die man in dieser Form noch nie gesehen hat", meint Dario Casari, Country Manager von Samsung Schweiz. (ubi)