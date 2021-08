Samsung stellt Galaxy Z Fold3 und Z Flip3 vor

(Quelle: Samsung)

11. August 2021 - Samsung hat die neueste Generation seiner Falt-Smartphones vorgestellt, mit denen der Konzern den Massenmarkt erobern will. Die neuen Geräte sind wasserdicht und ausserdem günstiger als ihre Vorgänger. Sie kommen am 27. August in den Handel.

Beim Clamshell-Gerät Z Flip3 5G misst das Hauptdisplay 6,7 Zoll, das Frontdisplay 1,9 Zoll. Der klappbare Amoled-Hauptbildschirm kommt ebenfalls mit adaptiver Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hz und Dual Speakern mit Dolby Atmos. Kameraseitig gibt es aussen zwei 12-MP-Linsen (Ultraweitwinkel und Weitwinkel) und innen eine 10 MP-Selfie-Linse. Übrigens: Auch das kleine Frontdisplay kann fürs Selfies verwendet werden. Erwähnenswert für beide Geräte ist der sogenannte Flex-Mode, der auf die Verwendung der Geräte im teilweise aufgeklappten Modus (ähnlich eines Notebooks) ausgerichtet ist und Apps entsprechend zweigeteilt darstellt – beispielsweise bei einem Videocall. Auch das Z Flip3 5G ist wasserdicht (IPx8) und soll besonders robust sein. Es arbeitet wie das Z Fold3 mit einem Snapdragon 888 und bietet 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher, während der Akku 3300 mAh fasst.Mit der neuen Generation, so Samsung , sollen die faltbaren Geräte den Schritt in den Massenmarkt machen. Helfen bei diesem Schritt soll auch der Einstiegspreis, der insbesondere beim Z Flip deutlich gesenkt wurde. So gibt es das Galaxy Z Flip3 5G in den Farben Schwarz, Cream und Lavendel (sowie exklusiv im Samsung-Online-Store in Weiss, Grau und Pink) mit 128 GB für 1049 Franken und mit 256 GB für 1099 Franken. Beim Galaxy Z Fold3 5G liegen die Preise bei 1799 Franken (256 GB) respektive 1899 Franken (512 GB) – an Farben finden sich hier Schwarz, Silber und Grün. Die faltbaren Smartphones sind in der Schweiz ab dem 27. August erhältlich. (mw)