Neue Bilder des Samsung Galaxy Z Fold 3

(Quelle: "Winfuture")

29. Juli 2021 - Im Netz sind neue, offizielle Bilder der dritten Auflage des Falthandys Samsung Galaxy Z Fold aufgetaucht, das am 11. August vorgestellt wird.

Samsung hat unter dem Titel "Get ready to unfold" am 11. August zu einem Galaxy-Unpacket-Event geladen, und man darf davon ausgehen, dass dabei das Samsung Galaxy Z Fold 3 gezeigt wird. Nun ist "Winfuture" in den Besitz von offiziellen Bildern des kommenden Falt-Smartphones gekommen, die das Gerät in der Farbe Phantom Black zeigen.Auf den Bildern kann man unter anderem sehen, dass Samsung beim Gerät, das rein äusserlich stark an den Vorgänger erinnert, das Kameramodul kompakter gemacht hat. Laut "Winfuture" soll das Triple-Kamera-System aus drei 12-Megapixel-Sensoren bestehen, ausserdem soll es zwei Selfie-Kameras geben – eine am Cover des Geräts und eine unter dem aufgeklappten Display, die allerdings nur mit 4 MP auflösen soll. Zudem ist zu lesen, dass das Galaxy Z Fold 3 wasserdicht sein soll und dass Samsung einen Snapdragon-888-Chip sowie 12 GB RAM sowie 512 GB Speicher verbaut. Und last but not least soll Samsung planen, den Preis für das Faltgerät tiefer zu halten als bei den Vorgängern. (mw)