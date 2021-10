Samsung zeigt Video von Falt-Handy-Stresstests

(Quelle: Samsung)

12. Oktober 2021 - Samsung zeigt in einem Behind-the-Scenes-Video, welchen Strapazen seine Klapp-Smartphones ausgesetzt werden, bevor sie verkauft werden. Haben Berichte zu defekten Falt-Screens mit dem Timing des Videos zu tun?

Samsung hat ein Video mit den Stresstests veröffentlicht, denen die neuen Klapp-Smartphones der Galaxy-Reihe unterzogen werden. Im Video sind vier verschiedene Stresstests zu sehen: Eine Klimakammer, in der das Gerät wohl aussergewöhnlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, ein Wassertest, ein Test zur Funktionalität der S-Pens sowie eine Prüfung des Klappmechanismus mit Roboterarmen.Warum das Video genau jetzt – notabene zwei volle Monate nach der Präsentation der Geräte ("Swiss IT Magazine" berichtete ) – erscheint, lässt sich nur vermuten. "The Verge" mutmasst etwa, dass das Timing mit Berichten zu Display-Fehlern beim Galaxy Z Flip 3 zusammenhängen ( via "9to5mac") und man nun beweisen wolle, wie resistent die Geräte wirklich sind. Verschiedenen User-Berichten zufolge kann das ultradünne Glas des Z Flip 3 nach längerer Nutzung reissen und schliesslich auch die Displayfunktionen beeinträchtigen.