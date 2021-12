Windows 11 bekommt neue Layout-Optionen fürs Startmenü

(Quelle: Microsoft)

2. Dezember 2021 - Mit einem neuen Insider-Build liefert Microsoft neue Layouts für das Startmenü von Windows 11. Ausserdem wird die Uhr- und Datumsanzeige auf Zweitmonitoren zurückgebracht.

Microsoft hat im Dev-Channel für Insider den Build 22509 von Windows 11 veröffentlicht. Dieser Build bringt neue Layout-Optionen für das Startmenü, wobei der Nutzer aus drei Optionen wählen kann: "Standard", "Mehr Pins" oder "Mehr Empfehlungen". Wählt man "Mehr Pins", wird nur eine Reihe mit empfohlenen Dateien zugunsten zusätzlicher angepinnter Reihen angezeigt. Wählt man "Mehr Empfehlungen", geschieht das Umgekehrte – auf Kosten angepinnter Verknüpfungen wird eine Extrareihe mit empfohlenen Dateien eingeblendet.Als weitere Neuerung des Build werden nun die Uhrzeit und das Datum auch wieder in der Taskleiste auf dem Zweitmonitor angezeigt. Weiter werden zusätzliche Funktionen aus der Systemsteuerung in das neue, optisch aufgefrischte Einstellungsmenü migriert – beispielsweise die erweiterten Freigabeeinstellungen (Netzwerkerkennung, Datei- und Druckerfreigaben und Public Folder Shares). Und ebenfalls möglich ist es, die installierten Apps auch umgekehrt alphabetisch (Z-A) zu sortieren. Ebenfalls mit dem Build ausgeliefert wird ein Update für den Screen-Reader Narrator in Edge, womit das Surfen im Web einfacher werden soll. Besonders die Eingabe in Bearbeitungsfelder soll komfortabler werden, und die Navigation wird verbessert.Alle Neuerungen und Bugfixes des Build listet Microsoft an dieser Stelle auf. (mw)