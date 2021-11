Windows-11-Update mit Emojis im Zentrum

(Quelle: Microsoft/SITM)

23. November 2021 - Microsoft betont beim aktuellen optionalen Windows-11-November-Update KB5007262 nicht etwa die Bugfixes, sondern einen neuen Emoji-Stil.

Microsoft hat ein optionales Update für Windows 11 veröffentlicht. KB5007262 bringt gemäss Supportdokument zwar eine ganze Reihe von Verbesserungen und Bugfixes, an anderer Stelle betont der Hersteller jedoch eine einzige Neuerung: Die bisherigen Segoe-UI-Emojis sind nicht mehr en vogue und werden durch solche im Fluent-2D-Stil ersetzt. Gleichzeitig unterstützt Windows 11 nach dem Update Emoji 3.1 mit einem erweiterten Katalog und Suche nach Emojis in allen unterstützen Sprachen.Im Windows-Blog lobt Judy Safran-Aasen, Program Manager, Windows Design Team, die runderneuerten 2D-Emojis in den höchsten Tönen. Sie fühlten sich persönlich und vertraut an, was zwei Windows-11-Prinzipien entspreche. Ein ganzes Team von Desingern, Programm-Managern, Font-Experten und Entwicklern habe sich auf das neue Emoji-System konzentriert. Mit den Fluent-Style-Emojis könne man Spass, Ausdruck und Persönlichkeit in seine Kommunkation bringen.Das Update wird aktuell im Rahmen der optionalen Windows-11-Preview November 2021 ausgerollt und kann via Windows Update geladen werden. Die Emojis stehen mit der Tastenkombination Windows-Punkt im Emoji Picker bereit. (ubi)