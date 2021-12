Infoniqa übernimmt Run my Accounts

(Quelle: Run my Accounts)

2. Dezember 2021 - Infoniqa übernimmt den Schweizer Online-Buchhaltungs-Anbieter Run my Accounts. Nach der Übernahme von Sage Schweiz werde man so zum vollintegrierten Anbieter für Business-Software und -Services, erklärt das Unternehmen.

Nachdem Infoniqa in diesem Frühjahr den Kauf von Sage Schweiz angekündigt und per 30. November final abgeschlossen hat, folgt nun ein weiterer gewichtiger Zukauf im Bereich Fibu-Software – derjenige von Run my Accounts. Run my Accounts wurde von Infoniqa – respektive Infoniqa Switzerland Software and Services, wie das Unternehmen nun heisst – per 1. Dezember zu 100 Prozent übernommen. Die Übernahme stelle "einen weiteren Meilenstein für Infoniqa auf dem Weg zum vollintegrierten Anbieter cloudbasierter Business-Software und -Services" dar, wie das Unternehmen erklärt. Zudem baue man die Präsenz in der Schweiz durch die Akquisition weiter aus. "Insbesondere Treuhänder und KMU profitieren von einem breiteren Angebot und der Investition in das bestehende Portfolio sowie in den Kundenservice. Die Tools und Dienstleistungen von Run my Accounts bilden dabei mit dem neu erworbenen Produktportfolio in der Schweiz starke Synergien", schreibt Infoniqa.Geplant ist nun, dass Run my Accounts gemeinsam mit Infoniqa weitere digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten wird, welche speziell für Treuhänder ein effizienteres Kerngeschäft und für Endkunden eine Buchhaltung in der Cloud ermöglichen sollen. Gleichzeitig versichert Infoniqa , sämtliche bisherigen Lösungen von Run my Accounts weiterführen und aktiv weiterentwickeln zu wollen. Man sehe viele Synergien zwischen dem Sage-Schweiz-Portfolio und Run my Accounts. So soll es die Integration von Run my Accounts Sage-50-Extra-Treuhändern ermöglichen, ihren KMU-Kunden cloudbasierte Dienste und ERP-Tools anzubieten.